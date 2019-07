Il motore si sgancia e gli travolge le gambe: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - Un infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio in un’autofficina meccanica. Ferito a una gamba, ma non in pericolo di vita per fortuna, il proprietario 59enne, trasferito in codice rosso a Torrette a bordo dell’eliambulanza.L’artigiano stava riparando una macchina, quando per cause in corso di accertamento, un pesante motore si è sganciato dai supporti che lo reggevano e gli è scivolato su una gamba procurandogli una frattura e una ferita profonda. Le urla di dolore hanno attirato l’attenzione dei compaesani che si sono precipitati e hanno lanciato l’allarme al 118.