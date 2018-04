La morte a Budapest del giovane Leonardo resta ancora un giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - C’è un silenzio impenetrabile a Cupramontana. Perché dietro la morte, inaccettabile, di un ragazzo di 22 anni, partito per una vacanza spensierata con gli amici e mai più ritornato per un banale incidente - una caduta sulle rotaie del tram - ci si può solo fermare, impietriti. Leonardo David, studente alla facoltà di Ingegneria Biomedica all’Università Politecnica era figlio di tutti, figlio di un’intera comunità che oggi si stringe solidale ai suoi cari: la mamma Rita - docente di Infermieristica all’Università Politecnica delle Marche - il papà Roberto, impiegato all’Ufficio Anagrafe del Comune di Cupramontana, la fidanzata Eva, gli zii e gli amici tutti. Impossibile accettare che da quella breve vacanza - appena tre giorni a cavallo di Pasqua a Budapest - Leonardo non sia più tornato. I suoi cari stanno cercando di rimettere insieme i pezzi di un puzzle assurdo, per capire cosa sia davvero successo nella capitale ungherese, a 646 chilometri in linea d’aria dal loro adorato figlio, che sapevano si stava divertendo. Martedì 3 aprile avrebbero dovuto riabbracciarlo, invece non è più tornato. Circostanze ancora non perfettamente chiare, nodi da sciogliere anche sotto il profilo clinico. Per questo, non è stato ancora disposto il rimpatrio del feretro. Le autorità sanitarie ungheresi stanno conducendo accertamenti anatomopatologici al fine di chiarire cosa abbia portato all’improvviso peggioramento delle condizioni di salute del ragazzo, che dopo il primo intervento era stato dichiarato fuori pericolo.