Ladri in fuga con i gioielli di famiglia Caccia a tre banditi con un'Alfa nera

CUPRAMONTANA - Ladri in azione in contrada San Giovanni. Ignoti sono penetrati nelle abitazioni approfittando dell’assenza dei residenti e hanno fatto incetta di oro e gioielli. Tre gli appartamenti presi di mira nella stessa serata di venerdì, tutti adiacenti e situati al pianterreno della stessa palazzina condominiale. I banditi hanno colpito nel tardo pomeriggio, presumibilmente tra le 19 e le 20,30 orario in cui tutte le abitazioni prese di mira erano state lasciate momentaneamente incustodite.