In lacrime per Giuliani Aveva il calcio nel cuore Si è spento a 54 anni

CUPRAMONTANA - Si è spento mercoledì pomeriggio nella sua abitazione di via Bovio Valentino Giuliani, 54 anni originario di Jesi. Impegnato nell’associazionismo, era vice presidente della Asd Cupramontana “G.Ippoliti” di Cupra e grande appassionato di calcio, che ha praticato da giovane militando nel Largo Europa calcio. Combatteva da più di un anno contro una malattia.In paese Valentino era molto conosciuto e apprezzato per la sua riservatezza accompagnata da gentilezza e disponibilità. Collaborava alla Sagra dell’uva, aveva un cuore d’oro. Lascia due figli, Edoardo e Gianmarco, la moglie Bruna David (socia delle onoranze funebri David e Pierangeli), la mamma Delia e il fratello Doriano. «Una presenza generosa e certa, costantemente vicino a familiari e amici – il ricordo di chi lo amava – nella malattia ha mostrato dignità e coraggio. Rimarrà indelebile il suo ricordo». Salutato con commozione dai dirigenti e giocatori della Asd Cupramontana “G.Ippoliti” e dalla A.s. Moie Vallesina, i funerali saranno celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.