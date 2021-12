Fiume Esino, forti criticità a Cupramontana: chiusa la Strada Statale 76

CUPRAMONTANA - Non solo la criticità del Misa. Anche altri situazioni difficili nelle Marche: è infatti provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la SS 76 “Della Val D’Esino”, tra i km 39,800 e 27,900, a causa dell’esondazione del fiume Esino, a Cupramontana in provincia di Ancona. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

