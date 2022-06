Derubata dal panettiere mentre fa la spesa: scoperto il ladro, è un trentenne della zona

CUPRAMONTANA - Ruba denaro dalla borsa ad una donna che faceva spesa, ma viene trovato e denunciato. In tre intascano 4mila euro dalla vendita-bluff di un escavatore sul web: anche loro denunciati. Sono gli esiti dei controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Cupramontana, coordinati dalla Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci.



Il primo fatto vede protagonista un 30enne della Vallesina denunciato per furto. Vittima, una 65enne di Cupramontana. La donna era entrata in un negozio per comprare il pane. Ha lasciato un attimo la borsa incustodita sul bancone e, pochi istanti dopo, si è accorta che qualcuno aveva frugato all’interno per rubarle alcune decine di euro. Subito ha sporto denuncia: i carabinieri hanno visionato le registrazioni delle telecamere e hanno ascoltato i clienti presenti nel negozio. In poco tempo sono giunti all’identificazione del responsabile: un 30enne della zona che è stato denunciato per furto.



Sempre nei giorni scorsi i militari di Cupramontana hanno identificato gli autori di un raggiro online. Si tratta di tre persone che sono state denunciate per truffa in concorso: un 46enne e un 49enne, entrambi calabresi, e una 24enne campana. Hanno pubblicato un annuncio online per la vendita di un escavatore. Un 50enne della Vallesina, interessato all’affare, ha trovato l’accordo per il versamento di 4mila euro su una carta prepagata. L’escavatore, però, non è mai arrivato a casa sua e dei tre che avevano messo l’annuncio si sono perse le tracce. Il 50enne si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. I militari dopo lunghe indagini informatiche sono riusciti a identificare e denunciare i tre autori della truffa.



Nel corso dei controlli in città, infine, è stato segnalato come assuntore un 25enne dell’Est Europa, residente in zona. Perquisito mentre passeggiava in centro a Cupramontana, aveva tra gli indumenti meno di un grammo di hashish.

