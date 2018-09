Il cane molosso azzanna una ragazzina 13enne: denunciata la padrona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - Cane Molosso esce dal cortile di casa e azzanna al polpaccio una 13enne che stava passeggiando in via Piana. Tanta paura per la ragazzina che è dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Il fatto è accaduto nelle ultime settimana nella periferia di Cupramontana. Oggi, a conclusione delle indagini, la proprietaria del cane, una 39enne originaria della Vallesina, da tempo residente a Cupramontana, è stata denunciata per lesioni colpose. Per lei anche una sanzione amministrativa per l'omesso controllo dell'animale. Il cane era uscito da un cancello erroneamente lasciato aperto.