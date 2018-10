Altri furti in casa: torna la banda del venerdì sera I residenti senza pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - Un furto consumato e uno andato a vuoto si sono registrati nella serata di venerdì in paese ed è la seconda ondata di furti che succedono nel giro di una settimana, sempre in vista del weekend. Ignoti hanno colpito presumibilmente tra le 21,30 e le 22 in due abitazioni, l’uno in contrada San Michele - zona di gran cru del Verdicchio - e l’altro in pieno centro. Andato a buon fine per i ladri quello a San Michele: dopo aver forzato un finestrone si sono introdotti all’interno e nel mettere l’abitazione sottosopra alla ricerca di denaro e oro, i banditi hanno trovato alcune catenine d’oro e 400 euro in contanti. Poco dopo, forse proprio le stesse persone, hanno tentato un secondo colpo in viale Mazzini, pieno centro.Stessa tecnica di effrazione, ma stavolta i ladri non hanno trovato nulla da rubare e sono dovuti scappare a bocca asciutta. Indagano i Carabinieri della locale Stazione. Appena la settimana scorsa, con modalità analoghe, i ladri avevano visitato tre abitazioni situate in contrada San Giovanni e hanno fatto incetta di oro e gioielli. Tre gli appartamenti presi di mira nella stessa serata di venerdì, uno accanto all’altro, al pianterreno della stessa palazzina condominiale. Rispetto all’altro ieri, una settimana fa i ladri erano entrato in azione un po’ prima, presumibilmente tra le 19 e le 20,30, fascia oraria in cui nei tre appartamenti non c’erano nessuno. I ladri avevano spaccato un vetro della finestra nel primo appartamento, poi dopo aver arraffato gioielli e denaro contanti erano usciti dalla porta principale e, dall’androne condominiale, erano entrati poi nei due appartamenti vicini, introducendosi all’interno dopo aver forzato le porte d’ingresso.Aprendo armadi e cassetti, i ladri erano riusciti a trovare gioielli in oro per un valore complessivo stimato tra i 5.000 e i 6.000 euro, ma di valore affettivo ben superiore, visto che si trattava di gioielli di famiglia e preziosi ricordi di anniversari e momenti di gioia. Forse i ladri sarebbero entrati anche in altri appartamenti, se non fossero stati messi in fuga dai rumori provenienti dal piano superiore. E alcuni residenti avevano visto allontarsi un’Alfa Romeo Giulietta di colore nero.