CUPRAMONTANA - Il paese piange Mauro Cellottini, storico commerciante e perno della vita sociale, culturale e politica. Si è spento a 70 anni ieri nella sua abitazione. Combatteva contro una terribile malattia che non gli ha dato scampo.

Storico commerciante, per 38 anni ha gestito il negozio di alimentari di via Bovio, ceduto solo pochi mesi fa quando la malattia si è fatta più aggressiva. Sempre in prima linea nelle attività sociali con la Proloco e ricreative, Cellottini era noto anche per il suo impegno in politica: aveva militato al fianco dell’ex sindaco Luigi Cerioni nel “Progetto Cupra”.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Raffineria, inquinamento ambientale e lesioni. Inchiesta chiusa, 18 indagati



Da sempre impegnato con l’Anpi, è stato promotore nell’organizzazione delle manifestazioni della Liberazione. Il 20 luglio scorso, sofferente ma combattivo, ha fatto la sua ultima comparsa nella sala consiliare del Municipio per commemorare l’anniversario del 20 luglio 1944 quando anche Cupramontana fu liberata dal nazifascismo. Ha incontrato le delegazioni della Brigata Maiella e del Comune di Gessopalena (provincia di Chieti) dove è nata la formazione partigiana. Cellottini lascia la moglie Laura Cangi, i figli Nicola, Giacomo e Riccardo, il fratello Giorgio titolare del “Caffè Imperiale” di Jesi, i nipoti e tantissimi amici. La camera ardente è all’obitorio comunale del paese, i funerali saranno celebrati domani alle ore 17 nella chiesa di San Leonardo.