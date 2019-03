Compra un trattore usato â€‹sul web, ma il venditore scompare con la caparra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MONTANA - Acquista online un trattore usato ma in buone condizioni al prezzo di 3.000 euro, ne paga la metà ma, solo quando il venditore sparisce con i soldi, si rende conto di essere stato truffato. Ennesimo caso di truffa sulle compravendite online, quello registrato nei giorni scorsi a Cupra. Vittima del raggiro un agricoltore che, avendo trovato quella che pensava essere un’occasione d’oro con il trattore che cercava a un prezzo favorevole e in buono stato: solo successivamente si è reso conto che aveva speso 1.500 euro per il nulla. Il poveretto dopo aver atteso invano notizie del venditore, appurato che il numero di cellulare fornito risultava irraggiungibile, ha capito di essere caduto in trappola e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.