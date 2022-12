Il cuore della Nord di Ancona contro l'alluvione, raccolti oltre 21mila euro: serviranno per ricostruire un parco giochi

ANCONA- Il grande cuore della Curva Nord Ancona contro i danni prodotti dall'alluvione che si è abbattuta, nei mesi scorsi, nell'entroterra anconetano. Dopo aver fisicamente aiutato sul posto la popolazione colpita, gli ultras hanno dato vita ad una colletta in curva e ad una raccolta fondi che ha permesso di raccogliere la somma di 21.437 euro.

«Ripristinare ed ampliare un parco giochi»

Nel volantino diffuso via social, si specifica che la somma sarà utilizzata: «Per ripristinare ed ampliare un parco giochi per bambini distrutto dall'alluvione che si trova vicino alle scuole elementari di Pianello di Ostra, una delle zone più martoriate dall'alluvione. Non faremo donazioni ad enti, saremo noi stessi in prima persona in collaborazione con il comune di Pianello di Ostra a seguire il progetto ed eventuali lavori, che acquisteremo i giochi ed il necessario per rimettere a nuovo questo parco, per ridare un sorriso e un cenno di normalità a quei bambini che durante quei tristi giorni hanno per tutto».