Cuoco 18enne ubriaco in sella allo scooter Fermato e denunciato

SENIGALLIA - Nella notte tra sabato e domenica altre due persone sono state “pizzicate” alla guida dei rispettivi veicoli dopo aver ecceduto con l’alcol. Si tratta di un 18enne di Senigallia e di uno straniero di 52 anni, residente a Corinaldo. Il primo, che lavora come cuoco in un ristorante della zona, è stato controllato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile intorno alle 2 a Senigallia lungo la provinciale Arceviese, alla guida di un ciclomotore Malaguti. Il centauro, da prassi, è stato sottoposto all’accertamento con etilometro risultando positivo con un tasso di 0,96 grammi per litro di alcol nel sangue. Invece, alle 4,15 a Pianello di Ostra, un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile ha fermato ad un posto di controllo una Mercedes classe C. Alla guida il 52enne che ha subito manifestato i sintomi dell’abuso etilico. I militari pertanto l’hanno sottoposto al test alcolemico, che è risultato positivo con un tasso di 0,87 grammi per litro. Ai due è stata ritirata la patente di guida per il provvedimento di sospensione di competenza del Prefetto, che dovrà decidere per quanti mesi non potranno più utilizzarla. Inoltre i veicoli sono stati affidati ai familiari giunti sul posto, non appena chiamati ed informati dell’accaduto. Entrambi sono stati denunciati per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.E’ un impegno costante quello che la compagnia dei carabinieri di Senigallia, guidata dal maggiore Cleto Bucci, rivolge al contrasto della guida in stato d’ebbrezza per garantire strade sicure a tutti gli utenti. Chi si mette al volante dopo aver alzato il gomito, quindi nelle condizioni non ottimali per poter guidare, non solo mette a repentagli la propria incolumità ma può rappresentare un pericolo anche per altri utenti della strada. Tutti i weekend i militari trovano almeno uno e spesso anche più conducenti alticci o ubriachi, comunque non nelle condizioni di condurre un veicolo. Ogni patente ritirata corrisponde quindi ad un pericolo in meno sulle strade, sempre più sicure grazie all’attenzione alta dei carabinieri che vigilano per la sicurezza di tutti.