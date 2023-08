Sassoferrato, crollo nella chiesa di Santa Maria delle Spinelle. Tragedia sfiorata, recuperati gli oggetti sacri

SASSOFERRATO- Poteva essere una tragedia, invece è stato un miracolo. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Sassoferrato per il crollo parziale della volta di un altare laterale nella chiesa di Santa Maria delle Spinelle di Cabernardi. Una chiesa aperta al culto, dove si celebrano tutte le funzioni religiose. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno: all'improvviso, una parte del tetto ha ceduto ed è piombata sopra un altare laterale del tempio. Le foto sono impressionanti.

LEGGI ANCHE: Pesaro, colto da un malore sul San Bartolo: salvato con l'elicottero dei vigili del fuoco - LE FOTO IL VIDEO

L'intervento

La squadra dei pompieri ha recuperato gli oggetti sacri nella parte in cui è avvenuto il cedimento. Sul posto i Carabinieri, Vigili Urbani e personale del comune di Sassoferrato che hanno effettuato il transennamento per interdire l’accesso.