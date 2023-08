ANCONA Uno s’è ubriacato e poi ha preteso di salire sull’ambulanza con un pollo arrosto. L’altro è quasi collassato per il troppo alcol bevuto dopo aver subito una delusione d’amore. Doppio intervento di soccorso nella notte di mercoledì da parte dei militi della Croce Gialla di Ancona. Il primo allarme è scattato al viale della Vittoria, dove su una panchina è stato trovato un nordafricano di 30 anni, che sonnecchiava. Era ubriaco. Non voleva salire sul mezzo di soccorso, a meno che non gli fosse stata concessa una condizione: portare a bordo il pollo arrosto che aveva con sé. Alla fine, il 30enne si è presentato al pronto soccorso con il prodotto di rosticceria. Un altro soccorso s’è verificato in piazza Pertini. Qui le prime cure sono state portate a un 32enne nordafricano: si era ubriacato perché voleva dimenticare una delusione d’amore. Anche lui è stato portato al pronto soccorso di Torrette a bordo dell’ambulanza della Croce Gialla.