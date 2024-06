ANCONA Il crac dell’Ancona genera un effetto domino che travolge anche il futuro centro sportivo gestito dalla società calcistica. Il progetto della cittadella sportiva cade tragicamente nel vuoto, un tonfo assordante che produce una voragine nei conti del Comune. Un milione e duecentomila euro per l’acquisto dell’area alle porte di Passo Varano che le casse di Palazzo del Popolo non vedrà mai. Eppure quella somma era stata messa nel bilancio preventivo 2024. «Entrate da alienazioni» è la dicitura precisa che utilizza l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini. Destinate a «manutenzioni straordinarie di vario genere, per le strade anche» enuncia sempre Tombolini, che azzarda una stima: «Se fossero state impiegate tutte per le strade, è molto di più di quello che abbiamo messo a bilancio quest’anno». Ovvero 800mila euro. E come riportato più volte sulle nostre colonne, lo stato di ammaloramento degli asfalti anconetani gridano vendetta. Il problema adesso sarà dove andare a riprenderlo quel milione e duecentomila euro su cui il Comune, dopo l’ultima interlocuzione diretta avuta con Tony Tiong , faceva affidamento.

Il colpo

L’Amministrazione cittadina ha accusato un colpo durissimo. La ripercussione sul bilancio ha gelato il sangue al sindaco e alla giunta. Difficile, così su due piedi, dire quali potranno essere le azioni da mettere a terra per recuperare l’ammanco. In realtà non c’era ancora una programmazione di investimento della somma. «L’avremmo fatto nel momento in cui ci sarebbe stato il trasferimento» assicura Tombolini. Quindi, al di là dell’ipotesi di utilizzo per la manutenzione stradale, non era ancora stata fatta una pianificazione dettagliata delle spese. Ma tra contare di avere una tale somma e non averla, l’alleggerimento si sente. Eccome. «Non è certo una bella notizia» constata l’assessore. «Realizzare quella struttura avrebbe generato un effetto leva - spiega Tombolini -, avrebbe portato lavoro in città, aumentato l’attrattiva sul settore sportivo. Un volano non indifferente». E invece niente, d’improvviso tutto svanito. O almeno per come è precipitata la situazione nelle ultime ore.

La pec

Tiong sparito, somme non trasferite per l’iscrizione della squadra alla categoria d’appartenenza. Figuriamoci se può tener fede all’invio di 1,2 milioni di euro, come assicurato, entro il 30 giugno. A febbraio, a seguito della messa in mora da parte del Comune e la pec inviata da Palazzo in Malesia, la società aveva fatto arrivare 120mila euro di cauzione che, ovviamente, se il rapporto si dovesse interrompere qui, non verrebbero più restituiti. Magrissima consolazione. Crollano i sogni della città, di poter veder sorgere, dopo 30 anni che se ne parla, una cittadella sportiva nel cuore del quartiere dello sport per antonomasia. A due passi dal PalaPrometeo e dallo stadio Del Conero. Accanto ai nascituri impianti centrati con il Pnrr: la piscina olimpionica e il campo di tiro al volo. In realtà anche questi imbrigliati in altre vicissitudini. Ma adesso viene giù tutto il castello di carta.

La struttura

Il progetto di via Filonzi era sicuramente ambizioso, ma sembrava cosa fatta. Quattro nuovi campi da calcio: due in erba sintetica sul lato nord e due in erba naturale sul lato sud. Uno addirittura orientato esattamente come il Del Conero, dove si sarebbe dovuta allenare la prima squadra replicando le condizioni del campo di gioco domenicale. E poi edifici che avrebbero dovuto ospitare i servizi per il settore giovanile, spogliatoi, magazzini, palestre. Lo stabile più importante sarebbe stato quello dedicato alla prima squadra: uffici, bar, ristorante, foresteria. Un vero e proprio headquarter in grande stile. Tutto troppo bello per essere vero. E infatti. Aspettative tradite. Una città tradita. Un Comune beffato, che adesso dovrà correre ai ripari, cercando di far riaffiorare 1,2 milioni di euro dal bilancio. Non è un mistero che la giunta, in particolare l’assessore competente (nonché vicesindaco) Giovanni Zinni, ha già messo in campo tutte le strategie possibili immaginabili per effettuare una variazione di bilancio da 4 milioni di euro. Approvata appena una settimana fa. Bisognerà rivedere tutto di nuovo? Rimettere mano alle varie voci? Attuare un’altra variazione compensativa? Tutte domande a cui l’amministrazione comunale - ancora sotto choc - adesso non sa dare una risposta. Il terremoto è appena successo. Ora non resta che attendere lo sciame d’assestamento. A meno di un’altra botta, quella definitiva, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Scompare, quindi, un sogno della città. E pure la beffa dei soldi. Che capolavoro.