Tre studenti già vaccinati positivi al Covid: classe in quarantena, è la quinta in città

SENIGALLIA - Tre studenti vaccinati positivi al virus e una quinta di un istituto superiore da ieri in quarantena. E’ la quinta classe in città, oltre a due alle medie, una alle elementari e una alla scuola d’infanzia. Proseguono con qualche intoppo le vaccinazioni presso il centro dei vigili del fuoco.

Diverse persone stanno segnalando problemi nelle prenotazioni online. C’è chi si è visto assegnare una data tra quasi due mesi, chi rispondere che sono chiuse mentre in alcuni momenti della giornata procedono senza problemi. Stazionaria la situazione a Chirurgia dove non si sono verificati ulteriori positivi. I cinque dipendenti sono ancora a casa. Stanno bene, perché asintomatici, ma non potranno tornare al lavoro finché non torneranno negativi. Al Pronto soccorso ieri erano ricoverate due persone. Si tratta di una 53enne arrivata ieri e una 61enne il giorno precedente. Entrambe di Senigallia. Sul versante Covid si registra anche lo sfogo del sindaco di Barbara affidato alla pagina Facebook del Comune. «Mi dispiace avere la conferma che il nostro paese sia uno dei 13 su 50 con una percentuale totale inferiore all’80% - scrive Riccardo Pasqualini riferendosi alle vaccinazioni -. Il 20% dei non vaccinati ha nostalgia dei vari lockdown. Sono i “geni” che si salveranno dalla fine del mondo – prosegue ironicamente - perché c’è scritto e l’hanno letto e condiviso su Facebook: il nuovo vangelo».

Ultimo aggiornamento: 09:48

