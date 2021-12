Francesco, 9 anni, taglia il traguardo: è il primo bimbo senigalliese vaccinato. La mamma: «È stato contento, perché è sempre informato»

SENIGALLIA - È Francesco Mandolini il primo bambino senigalliese vaccinato. Ha 9 anni e da qualche tempo si è trasferito a Roma, dove si è vaccinato. Un volto il suo che rivedremo perché è stato selezionato per il cast di “Noi”, la nuova serie di Rai 1. «È stato contento di fare il vaccino – racconta la madre Alice Oliveti – perché sempre correttamente informato».

Fremono molti genitori in città, anche con i figli in quarantena. «Finché saranno in quarantena non potranno uscire - ribadisce Alessandro Marini, direttore del Distretto sanitario - neanche per vaccinarsi». Spiega che ci saranno altre occasioni oltre alle tre giornate inizialmente programmate.



Il villaggio

Si parte domani, ma è solo l’inizio. In questa prima fase sono previsti cento posti a seduta con una linea dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni domani, martedì e lunedì prossimo. È già stato allestito un villaggio di Natale con i clown. «La seconda somministrazione l’abbiamo programmata per il 10 gennaio - prosegue Marini - l’11 gennaio e il 17 gennaio. Si apriranno ulteriori date e sedute sulla base dell’adesione della utenza e un riscontro in corso da parte dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, successivamente alla fase di avvio. Anche il numero di posti prenotabili verrà adeguato di conseguenza». Il direttore del Distretto ieri ha trasmesso al sindaco un nuovo report, a distanza di pochi giorni dal precedente, per monitorare la popolazione scolastica.



I numeri

In città sono in calo le quarantene, si contano 13 classi anche se due sono in dad preventiva e in quanto tali non figurano nel report, mentre ci sono due classi a casa a Corinaldo e una ad Arcevia. Complessivamente nel distretto sanitario sono 171 gli studenti positivi, con l’ultimo dato aggiornato a ieri, contro i 170 di mercoledì. A Senigallia i positivi passano da 145 a 144 e le quarantene da 347 a 289. L’aumento maggiore si registra a Corinaldo dove ci sono due classi, una alle elementari e una alle medie in quarantena. In totale 54 alunni di cui 7 positivi. Mercoledì erano 5 i positivi e 14 quelli in quarantena. Un positivo in più ad Arcevia che ne conta 8 ma calano le quarantene da 36 a 22. Due positivi in più a Trecastelli che ne conta 7 con 15 in quarantena, contro i 16 di mercoledì. Ad Ostra stazionari i 3 positivi mentre le quarantene passano da 21 a 11. Stabili i 2 studenti positivi ad Ostra Vetere ma calano le quarantene da 12 a 7. Nessun studente positivo a Barbara, Castelleone e Serra de Conti dove si contano rispettivamente 4 in quarantena, nessuno e 6. Il Covid nelle scuole di Castelleone di Suasa è quindi assente. Complessivamente le quarantene tra gli studenti sono diminuite da 453 a 408. In miglioramento la situazione al Pronto soccorso dove ieri si registravano 4 positivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA