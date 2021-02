Ragazzi s’azzuffano per il tifo calcistico. Alcol, insulti e spintoni: arriva la polizia, in due vengono identificati

OSIMO - Una rissa sventata, sanzioni per violazioni alle norme anti-Covid e sopralluoghi nei punti di ritrovo giovanile segnalati dai residenti per il degrado. Sono, in sintesi, i risultati emersi dal sabato sera di controlli straordinari svolti in maniera congiunta dal commissariato di polizia di Osimo, dagli agenti della polizia locale e con il supporto, per il centro storico, di una pattuglia dei carabinieri della vicina caserma di via Saffi.

I controlli erano iniziati nel pomeriggio a Campocavallo per monitorare la situazione nei pressi della pista ciclopedonale Girardengo, oggetto di grande affluenza nelle belle giornate. Nella circostanza, anche visto l’orario pomeridiano, non sono emerse situazioni anomale. Dal posto di blocco svolto invece dai poliziotti guidati dal commissario Stefano Bortone e dagli agenti della polizia locale diretti dal comandante Daniele Buscarini a Osimo Stazione, nel distributore di metano lungo la Ss16, sono state fermate diverse automobili.



I provvedimenti

E in un caso una famiglia nordafricana con una donna al volante è stata multata dalla polizia locale per essere uscita dal proprio comune di residenza, Castelfidardo, senza un valido motivo. La donna avrebbe spiegato invano di voler andare a fare acquisti in un supermercato presente anche nella sua città e quindi, vista la zona arancione, è scattatala la sanzione. Altro sopralluogo, sollecitato da alcune segnalazioni che negli ultimi tempi arrivano dai residenti della zona, è stato svolto dagli agenti nel parcheggio del Conad di via Montefanese.

Sia il parking sotterraneo sia quello superiore, sono ormai diventati nei weekend luoghi di ritrovo di adolescenti che bevono alcol lasciando poi i residui di bottiglie di vetro a terra, creando disagi ai residenti e agli operatori commerciali dell’ex consorzio agrario. Visto il fenomeno, che spesso vede coinvolti ragazzi appena maggiorenni che acquistano alcol per farlo poi bere anche ad amici minorenni, il commissariato di polizia ha annunciato nuovi controlli nel parcheggio Conad.

L’ultimo intervento, il più complicato, è stato verso le 19 in pieno centro storico. I poliziotti rientrando dal pomeriggio di controlli straordinari e congiunti, si sono imbattuti in un manipolo di 7-8 ragazzini che stavano litigando lungo corso Mazzini, non distanti proprio dal commissariato di piazza Marconi. A quanto pare l’alcol avrebbe mandato su di giri i giovani, che hanno litigato secondo alcune ricostruzioni anche per la fede calcistica. In particolare un ragazzo appena 18enne tifoso del Castelfidardo se l’è presa con dei 17enni che seguono invece l’Osimana.



L’intervento

Per fortuna l’arrivo degli agenti ha sventato la rissa, con la litigata che si è limitata solo a qualche insulto con minacce e spintoni, senza dunque feriti e richieste di soccorsi medici. La polizia ha comunque dovuto chiedere l’aiuto di una Volante per sedare gli animi ed evitare il peggio, perché alla richiesta dei documenti un paio di giovani hanno opposto resistenza. Due quelli identificati, il 18enne di Castelfidardo e un minorenne nativo di Recanati ma residente a Osimo.

