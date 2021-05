Focolaio al liceo classico, chiuso il Rinaldini per una sanificazione: in quarantena 6 classi e oltre 120 studenti

ANCONA – Torna l'allarme Covid nel capoluogo. Il liceo classico Rinaldini è stato chiuso per due giorni (oggi e domani) per una sanificazione dei locali a seguito di un focolaio che ha interessato 6 classi, collocate in quarantena dopo gli accertamenti svolti dall'Asur.

Sarebbero una decina i casi positivi, oltre 120 gli studenti in isolamento precauzionale, più alcuni docenti che potrebbero essere venuti a contatto con gli infettati. Il timore è che la scuola possa essere chiusa interamente per alcuni giorni se i casi dovessero moltiplicarsi: da parte della Uoc di Igiene industriale del Dipartimento di Prevenzione è in corso una campionatura dei locali. I prelievi saranno processati domani. Per le classi di tutti gli indirizzi è stata disposta la didattica a distanza.

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA