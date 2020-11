Un altro lutto per il mondo imprenditoriale di Jesi: è morto Leopoldo Latini. Aveva il Covid, era ricoverato in una casa di riposo

JESI - Dopo quello di Gennaro Pieralisi, un altro lutto per Jesi, un altro lutto per il mondo imprenditoriale della Vallesina. E' morto Leopoldo Latini, imprenditore che ha lasciato il segno e tanti bei ricordi nello sport (fu infatti sotto la sua presidenza che la Jesina volò fino alla C1) ma anche in tanti altri contesti.

Leopoldo Latini era ospite insieme alla moglie Lucia della casa di riposo Vittorio Emanuele II di Jesi, entrambi a lottre contro il Covid-19 con le sue condizioni che erano progressivamente aggravate tanto che due giorni fa era stato necessario il ricovero al “Carlo Urbani” di Jesi, dove ieri sera si è spento. La notizia si è velocemente diffusa a Jesi e in tutta la Vallesina, non è stata ancora fissata la data e l'ora dell'ultimo saluto.

