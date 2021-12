JESI - Massimo Bacci ricoverato all'ospedale Carlo Urbani per Covid. Il sindaco, colpito dal virus per la seconda volta quest'anno, era già in quarantena perché risultato positivo ma lievemente. Il ricovero è stato disposto dai medici dopo che ieri pomeriggio Bacci era stato sottoposto a controlli. Le sue condizioni sono discrete, la speranza è che possa tornare alle cure domiciliari per Natale.

