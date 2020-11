Filottrano, focolaio nella casa di riposo Il Chiostro: due morti. E altri nove ospiti positivi

FILOTTRANO - Nella fase 1 dell’epidemia “Il Chiostro”, la casa di riposo di Filottrano, era riuscita a tenersi al riparo dal contagio grazie alla scelta lungimirante di ridurre al minimo i contatti con l’esterno, anche in anticipo sulle disposizioni regionali. Ma l’ondata d’autunno, benché siano state adottate le stesse precauzioni e il massimo delle attenzioni, è riuscita a penetrare anche nella residenza per anziani di via Vittorio Veneto, che ieri contava tra i suoi ospiti 9 persone positive al Sars-Cov-2, tre delle quali in ospedale. Nella struttura è stata istituita un’area Covid seguita dall’equipe medica dell’Usca dell’Asur e sono stati attivati tutti i protocolli e le misure cautelative necessarie previste dalla legge.

Negli ultimi giorni ci sono stati anche i decessi, legati al Covid, di due anziani: uno uomo di 95 anni in ospedale e una donna di 93 con un quadro già abbastanza compromesso da altre patologie. Non c’entra con il virus, invece, la morte di un’ospite centenaria della casa di riposo avvenuta in questi giorni.

La notizia dei casi positivi è stata comunicata dal presidente della Fondazione “Il Chiostro” Dario Pasquini al sindaco Lauretta Giulioni, che ieri mattina l’ha diffusa via social nel suo periodico aggiornamento della situazione Covid a Filottrano. «Il numero dei positivi al tampone alla data del 26 novembre di 106, con una leggera flessione rispetto alle settimane precedenti», informava il sindaco raccomandando a tutti «l’adozione dei comportamenti utili a contrastare l’epidemia in particolare ricordiamoci di indossare sempre la mascherina, di osservare il distanziamento sociale e di lavare spesso le mani». Alla data del 13 novembre, nell’aggiornamento precedente, i filottranesi con un’infezione attiva erano 142, su una popolazione di poco più di 9mila residenti.

E purtroppo il virus s’è insinuato anche nella casa di riposo, che nell’ondata di marzo-aprile era riuscita a tenere gli ospiti al riparo. Il 29 aprile, durante uno screening a tappeto su ospiti e operatori della struttura, 100 tamponi su 100 erano risultati negativi.

«Continueremo a mantenere alta la guardia», aveva promesso il presidente della fondazione Il Chiostro Dario Pasquini, ex sindaco di Filottrano. E in effetti anche durante l’estate i protocolli per le visite dei parenti erano stati molto prudenti e il livello di guardia si era alzato subito al minimo risveglio dell’epidemia. Purtroppo non è bastato e il contagio si è diffuso anche agli anziani ospiti del “Chiostro”.

