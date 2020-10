Niente distanziamento né indicazioni anti-Covid, multa da 400 euro a un esercizio pubblico

FABRIANO - Controlli per il rispetto della normativa anti-Covid a Fabriano. Multa di 400 euro per il gestore di un pubblico esercizio da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. Nel locale è stata accertata la presenza di numerose persone che non rispettavano la distanza interpersonale di un metro, tanto da rendere difficile muoversi. I militari hanno, inoltre, constatato che all'interno dell'esercizio pubblico non era affissa la corretta cartellonistica sulle norme anti-coronavirus.

