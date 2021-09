Circo bloccato in città da quasi un anno per il Covid, morto un elefante: «Lamenti strazianti dell'altro rimasto solo»

FANRIANO - E' morto uno degli elefanti, malato da tempo, del circo che da ottobre 2020 è bloccato a Fabriano dall'emergenza Covid. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco, che ha ringraziato i tanti benefattori che hanno prestato aiuto, ma accusa la regione Marche e la protezione civile regionale: "Abbiamo provato - ha scritto Gabriele Santarelli - a sollecitare Regione e Protezione Civile Regionale anche per tramite del Prefetto ma devo dire che purtroppo nessun aiuto ci è arrivato". La comunicazione ha innescato un ridda di commenti e c'è chi ha fatto noatre come venerdì notte siano stati strazianti i lamenti dell'altro elefante rimasto solo.



"In molti durante questi mesi - ha scritto su Facebbok il primo cittadino Gabriele Santarelli - mi avete chiesto aggiornamenti sul Circo fermo ormai da quasi un anno nel quartiere del Borgo.

Una situazione che ha causato non pochi disagi sia agli abitanti che al centro sportivo.

Da quasi un anno le famiglie del Circo e i suoi animali sono stati assistiti grazie alla solidarietà delle associazioni e di singoli cittadini. Soprattutto Caritas, Ambito 10 e Lions senza voler dimenticare qualcun altro che potrebbe essersi attivato senza che io lo sappia.

Abbiamo provato a sollecitare Regione e Protezione Civile Regionale anche per tramite del Prefetto ma devo dire che purtroppo nessun aiuto ci è arrivato.

Venerdì sera ci è arrivata la notizia che l'elefante che da qualche giorno si era ammalato, tanto da aver costretto il Circo a rimandare la sua partenza, è deceduto.

Nella mattinata di sabato mi sono attivato e attraverso il supporto del servizio veterinario e degli uffici comunali siamo riusciti a risolvere in brevissimo tempo il problema della gestione e dello smaltimento della carcassa del povero animale aiutando anche in questo caso il Circo che non ha le risorse per farlo.

Ringrazio tutti coloro i quali in questi 11 mesi si sono prodigati per consentire alle persone del Circo di vivere una vita dignitosa nonostante le numerose difficoltà. Soprattutto Don Marco e Luigi Farneti che con la Caritas e il coordinamento delle attività delle altre associazioni hanno sostenuto in tutto e per tutto la comunità del Circo e i loro animali.



