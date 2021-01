Addio Sergio, morto a 65 anni con il Covid: una vita al servizio delle cartiere di Fabriano

FABRIANO - Se ne è andato a 65 anni, Sergio Brillanti, storico impiegato delle Cartiere Fedrigoni di Fabriano. Era andato in pensione da poco dopo aver trascorso circa 40 anni presso gli uffici della sede centrale, nella città della carta. Il decesso è avvenuto all’ospedale Urbani di Jesi dove era ricoverato a seguito dell’aggravamento delle sue condizioni di salute una volta accertata la positività.

E’ stato inserito nel bollettino del Gores di ieri. Aveva patologie pregresse. Nei prossimi giorni verrà allestita la camera ardente presso la Casa funeraria Infinitum di Marco Bondoni, in via Nenni, quartiere Santa Maria. Poi le esequie, che non sono state ancora fissate, che si svolgeranno presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe Lavoratore.

Sergio era molto affezionato alla sua città. Una vita trascorsa presso gli uffici delle Cartiere, per un periodo è stato anche consigliere della Fondazione Fedrigoni. Lascia il ricordo di una persona solare ed impagabile sia nell’azienda dove ha lavorato che nel quartiere Campo sportivo e al Piano dove risiedeva con la famiglia. Uno dei suoi vicini di casa, Mekri Kader, presidente del centro culturale Islamico di Fabriano, racconta, commosso, del suo rapporto di amicizia con Sergio Brillanti. «Una persona brava, in pensione da poco tempo – dichiara Kader –, che ha dato tanto alle Cartiere Fedrigoni, ex Miliani, nella sua lunga carriera. Amato da tutti, disponibile, gentile, ha amato la sua città e si è speso per il bene di tutti».

Lo piangono anche sui social network: «Siamo vicini alla famiglia Brillanti nel dolore che la avvolge. Non possiamo immaginare la vostra sofferenza, ma sappiate che ricorderemo il nostro amico e vicino di casa sempre con grande affetto. Sentite condoglianze», ha scritto Mekri Kader a nome dei condomini. Nel dolore i familiari, la moglie, la figlia e i parenti che nei prossimi giorni daranno l’ultimo saluto a Sergio. A Fabriano, dall’inizio della pandemia, sono stati 1.205 casi accertati: 209 attualmente positivi, 959 guariti e, purtroppo, 37 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario 491 fabrianesi.

