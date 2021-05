La movida prende d'assalto il centro nel fine settimana, dieci multe per il coprifuoco violato

ANCONA - Molta gente in giro, soprattutto oggi con un meteo più clemente rispetto a ieri, ma fino a questo momento sostanziale rispetto delle normative anti-Covid. E' quanto emerge dai controlli della polizia che, questa mattina, ha diffuso un primo bollettino sul massiccio dispositivo di sicurezza che è stato predisposto per il fine settimana festivo in zona gialla. Non sono però mancate le multe, 10 in tutto, per la violazione del coprifuoco. Ecco dove.

Ai controlli partecipano i poliziotti della Questura, della Polizia stradale, i cinofili, della squadra amministrativa e della Squadra mobile. Nonostante la moltitudine di persone controllate sino ad oggi, circa 300, e 50 esercizi pubblici, non si sono registrate moltissime irregolarità, fanno sapere dalla Questura che ha puntato l'attenzione soprattutto sui luoghi della movida di Ancona.

Affollata piazza del Plebiscito dove si sono radunati numerosi giovani il cui comportamento viene definito "abbastanza rispettoso della normativa". Forte, inoltre, la collaborazione da parte dei titolari degli esercizi commerciali. Le sanzioni che sono state elevate - in tutto dieci - sono scattate per persone che non hanno rispettato il coprifuoco, per lo più in piazza Ugo Bassi e altre nei pressi della stazione.

Ultimo aggiornamento: 11:04

