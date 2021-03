AstraZeneca, stop alla prima dose: manca il vaccino. Ecco dove è successo

FABRIANO - Il secondo blocco, in via cautelativa, di un lotto AstraZeneca provoca i primi disagi nelle Marche. A Fabriano, questa mattina, per molte persone prenotate non è stata possibile la prima somministrazione del vaccino a causa della sospensione del lotto AstraZeneca ABV5811, dopo la morte di una persona che aveva assunto la prima dose di quel lotto.

«L'Asur ci ha fatto sapere che a causa del blocco del lotto di Astrazeneca imposto dalla Regione Marche, i vaccini per coloro i quali oggi, 15 marzo, dovevano fare la prima somministrazione non sono disponibili - annuncia via facebook del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli -r tale ragione oggi verranno somministrate soltanto le seconde dosi a chi ha avuto la prima dose il giorno 22 febbraio. Gli altri saranno ricontattati per avere una nuova data».

