Vaccinazioni, l'Area vasta 2 trova una nuova sede per diminuire i disagi. Ecco dove e da quando inizierà a funzionare

ANCONA - La direzione dell'Area vasta 2 dell'Asur Marche comunica che a partire da domani, lunedì 27 dicembre 2021, il punto vaccinale di popolazione di Fabriano si trasferirà presso la nuova sede di via G. Di Vittorio 1, nella ex sede della Croce Rossa Italiana, di fronte alla caserma dei vigili del fuoco. Restano valide le prenotazioni.

E' una prima risposta alla esigenza di accelerare il ritmo delle vaccinazioni e non contempo diminuire i disagi per l'utenza che, sovente, si sono trovati a fare la fila all'esterno sotto la pioggia, dal momento che ai centri possono accedere prenotati e non prenotati senza distinzioni.

