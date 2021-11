Sanitari No vax, altre 5 sospensioni agli Ospedali Riuniti. Corsa alla terza somministrazione: a Torrette 298 vaccini, 92 ai dipendenti

ANCONA - La battaglia non si placa. Altri cinque sanitari no vax sono stati sospesi. Quattro a Torrette e uno al Salesi. Questa volta, della partita, che non tollera le posizioni di principio nelle trincee sanitarie, non fa parte alcun medico. Per effetto della determina, firmata ieri nel tardo pomeriggio dai tre direttori degli Ospedali Riuniti, Caporossi-Maraldo-Pasqualucci, saranno allontanati dal servizio due infermieri, due tecnici di radiologia e un fisioterapista. La contabilità di coloro che sono costretti all’angolo si aggiorna: da ieri sono 38, dei quali tre camici bianchi.



I casi

L’ingranaggio della legge 76, che recepisce il decreto 44 di aprile - dose obbligatoria a chi è impegnato in corsia - non accenna a diminuire i suoi giri. I contagi che riprendono vigore non concedono distrazioni. Lo dimostra la lotta che sta sostenendo la ragazzina di 13 anni nella Rianimazione del Salesi, dove è arrivata quattro giorni fa. Lei, già provata da altre patologie, e per questo non vaccinata, è stata attaccata dal Covid. Le sue condizioni sono sempre molto critiche e monitorate costantemente.

Il Salesi è di nuovo in prima linea. È sempre nel limbo della terapia intensiva anche il bimbo di pochi giorni che avrebbe contratto il virus subito dopo il parto dalla mamma, anche lei positiva. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma dovrà restare in osservazione fino a quando non si sarà negativizzato.

A seguire la logica dei numeri, dei 19 pazienti positivi al virus ricoverati in regime ordinario nella struttura di via Conca dieci non sono vaccinati, i rimanenti nove hanno completato il ciclo della profilassi. Dei cinque che sono sotto stretta sorveglianza in terapia intensiva, quattro non sono coperti dalla cura anti-virus, uno sì.

I numeri

Sotto pressione anche il fronte del pronto soccorso: in 24 ore nelle due strutture di prima emergenza degli Ospedali Riuniti dei 187 passaggi 34 erano sospetti casi positivi. Un report che è la dimostrazione plastica di come sia necessario tornare a correre con la campagna di immunizzazione. Una esigenza che nell’hub di Torrette, organizzato negli ampi spazi della sala Totti, è già un mantra. Si accelera ogni giorno di più. Ieri si è viaggiato al ritmo di 438 pozioni per debellare il Coronavirus che non dà tregua da oltre un anno e mezzo: 46 prime dosi; 94 seconde; 298 terze, delle quali 92 sono state destinate agli operatori sanitari.



La linea

Si continua convinti con la pratica degli open day, la formula che consente di recarsi al centro senza prenotazione, perché ne favorisce l’approccio. Sono sempre i numeri a imporre la linea. Sale ancora l’incidenza di contagiati su 100mila abitanti nelle Marche (da 64,40 a 66,27) con i 73 rilevati in un giorno: 19 i casi in provincia di Ancona. La battaglia continua.

