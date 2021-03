Covid, il sindaco ha firmato l'ordinanza. E' ufficiale: chiusi tutti i parchi dotati di portone

ANCONA - Per evitare assembramenti, nel rispetto del nuovo Decreto del Governo, sono stati chiusi i parchi dotati di portoni: Villa Beer, Cittadella, Cardeto, Forte Altavilla, Gabbiano, Via Vasari, Ricci, Via Bezzecca, Parco della Pace, Via Ragusa, Via Ete e Via Scrima. Ricordiamo che gli spostamenti sono permessi solo per questioni di lavoro, salute o necessità. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Ancona attraverso i canali social.

