Covid, 18 persone a spasso senza motivo sanzionate dai carabinieri. Chiusa per 5 giorni un'attività commerciale

ANCONA - I carabinieri della compagnia di Ancona hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio e per garantire anche l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

Nel corso del servizio di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, che ha interessato i comuni di Ancona e Falconara Marittima, i militari dorici hanno denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Ancona, uno per guida in stato di ebbrezza e l’altro per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, segnalato una persona in Prefettura per l’uso personale di sostanze stupefacenti; disposto la chiusura provvisoria – per cinque giorni – di un’attività commerciale; nonché sanzionato 18 persone poiché sorprese a circolare in fascia oraria diurna e notturna in assenza di causa giustificativa.

