Ancona, il trasporto scolastico all'esame sicurezza Covid. Potenziate le corse, ripartorno i bus con la prenotazione gratuita

ANCONA - Zaino, mascherina e app. Gi studenti delle superiori tornano in classe (fino al 70%), ma l’esame più duro è per i trasporti. Dopo giorni di riunioni a raffica per aggiornare il servizio in base alle modifiche del Governo, c’è la prova del fuoco. O meglio del viaggio in sicurezza. In campo anche 12 steward nelle fermate più critiche e venti mezzi aggiuntivi ai 240 mezzi già previsti.



«Abbiamo messo in campo tutti i bus a nostra disposizione e rafforzato il servizio con i mezzi destinati al turismo - afferma Muzio papaveri, presidente Conerobus - Con la capienza dei mezzi al 50% e le scuole al 70% non è stato facile trovare la soluzione, ma abbiamo fatto di tutto per rispettare queste indicazioni. Graie anche ad Atma siamo riusciti a mettere in campo una ventina di autobus in più. Alcuni mezzi saranno pronti ad entrare in servizio in caso di emergenza nei punti strategici del capoluogo e delle altre città. Nelle fermate critiche ci saranno poi gli steward pronti ad aggiornare in tempo reale la centrale operativa su eventuali esigenze. Così come saranno in servizio, grazie all’intesa con i Comuni, le pattuglie dei vigili urbani e i volontari delle associazioni». C’è poi una ltor elemento a cui attingere. «Noi abbiamo fatto ogni sforzo possibile, ma serve anche la collaborazione dei passeggeri - sottolinea Papaveri - Il rispetto delle regole è fondamentale». Senza farsi trascinare dall’ansia di sicurezza. «Quando il nostro personale verifica che la capienza del 50% sta per essere superata scatta il piano d’emergenza. Su ogni mezzo ci sono i cartelli che richiamano le normative ministeriali con il numero di passeggeri massimo che il mezzo può trasportare. Quindi tutto va sempre verificato, senza farsi ingannare dall’apparenza». Come accaduto ad esempio con l’allarme lanciato per bus troppo affollati quando alla verifica numerica viaggiavano 21 passeggeri rispetto ai 44 ammessi. «Le lamentele in alcuni casi sono state giuste - rimarca Papaveri - in altri invece no. E per questo serve responsabilità e attenzione».

Il Comune dal canto suo ripropone il servizio sperimentale 6Smart, «con corse aggiuntive rispetto alla normale pianificazione - sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Stefano Foresi - Un’iniziativa nata per aiutare gli studenti a raggiungere i loro istituiti osservando le regole per salvaguardare la salute di tutti. Il progetto è stato ribadito nelle riunioni del tavolo tecnico convocate dalla Prefettura ed ha ricevuto il massimo apprezzamento, con l’impegno di tutti, e in particolare dell’Ufficio scolastico regionale, a divulgarlo tra gli studenti delle scuole servite».

Quattro le direttrici previste: dalla Stazione ferroviaria, da Pietralacroce, dal capolinea del Pinocchio e dal centro scambiatore di via Brecce Bianche. Per utilizzare il 6Smart bisogna scaricare l’app gratuita Atma e registrarsi così da prenotare il posto. Il servizio potranno utilizzarlo tutti coloro che hanno necessità di spostarsi, per orari e tratte consultare www.mycicero.it/atma-prenotazione-corsa-scolastica.

