Torrette a un passo dalla saturazione: ora si accelera con le cliniche private

ANCONA - L’esordio in zona arancione è una strada in salita. Una donna di 82 anni di Jesi e un’altra di 93 di Genga sono morte nell’ospedale di Jesi. La sentenza è quella di sempre: positive al Covid, patologie pregresse. È l’evidenza che il virus non allenta la presa.

E ieri, all’appuntamento con il consueto bollettino diffuso dal servizio sanità della Regione, la provincia di Ancona s’è presentata con 181 casi, preceduta solo da Macerata che ne contava 224 sui 707 registrati in 24 ore in tutte le Marche. Per continuare a seguire il filo delle cifre, sono stati testati 3.819 tamponi: 2.289 nel percorso nuove diagnosi e 1.530 in quello dei guariti. La percentuale positivi/tamponi è del 30,8%, se si considerano solo le nuove diagnosi, del 18,5% su totale dei test eseguiti. E mentre la conta sul pallottoliere della pandemia non concede tregua, l’ospedale di Torrette arriva a un passo dal punto di saturazione. Un limite, che ieri è stato sfiorato, perché nella struttura regionale sono stati accolti anche tre pazienti dell’Area vasta 3, zona Macerata.

E così dei 57 posti ordinari, convertiti in postazioni Covid, 56 erano occupati; i 21 della semi-intensiva erano tutti presi; 18 su 19, i letti impegnati in terapia intensiva. Due i contagiati al pronto soccorso, in attesa di destinazione. È andata meglio all’ospedale dei bambini, il Salesi, dove ieri 4 su 7 posti ordinari dedicati alla cura del Coronavirus erano occupati. Zero in rianimazione e in semi intensiva.

A un passo dalla saturazione, sperando di non dover mai compiere la mossa successiva. Agli Ospedali Riuniti, dove la quotidianità è da fiato sospeso, è stata accolta con sollievo la notizia di una possibile accelerata sul fronte dell’accordo con le cliniche private della regione. Annunciato una settimana fa, durante un confronto tra i vertici di Palazzo Raffaello e quelli sanitari, il patto dovrebbe tradursi in azione, ovvero in altri letti, entro la fine della settimana, a disposizione della causa.

