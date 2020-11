Terapie intensive: l'ospedale di Torrette accelera per i 38 nuovi posti

ANCONA - È una corsa contro il tempo e contro la burocrazia. Gli Ospedali Riuniti spingono il piede sull’acceleratore per avviare i lavori di realizzazione dei 38 posti letto di terapia intensiva e dei 40 di semi-intensiva previsti dal piano del commissario straordinario Domenico Arcuri per fronteggiare l’emergenza Covid.

LEGGI ANCHE:

Letti, personale e reparti: la sanità marchigiana è vicina al collasso. Ecco le situazioni e le criticità provincia per provincia



Ma le buone intenzioni si scontrano con la realtà dei vincoli dettati dalle procedure. Giocare d’anticipo, come vorrebbero fare a Torrette, sarebbe bello. Ma è impossibile. Difficile recuperare il ritardo generato da strategie nazionali che hanno preferito inserire i piani di riorganizzazione in un accordo quadro, piuttosto che procedere per stralcio. E allora, la situazione - fotografata da una delibera ad hoc pubblicata dalla direzione generale degli Ospedali Riuniti - è questa: il 2 novembre Arcuri ha ufficializzato l’aggiudicazione della procedura aperta e ha trasmesso i contratti degli accordi quadro, di durata quadriennale, firmati con gli aggiudicatari di 2 dei 4 lotti prestazionali previsti a Torrette. E gli altri due? La trasmissione dei contratti è stata rimandata ad una successiva comunicazione. Nel frattempo, è stata rinviata di un’altra settimana (dal 7 al 14 novembre) la scadenza per la costituzione dei raggruppamenti di imprese e per la produzione della documentazione necessaria al perfezionamento dei contratti stipulati. Tuttavia, l’Azienda ospedaliera conta di procedere con l’emissione degli ordinativi entro la prossima settimana, in linea con le volontà dell’assessore regionale Filippo Saltamartini.

Resta un dubbio. Sono 11 gli interventi di restyling dei reparti, di cui 3 al Salesi, per allestire nel complesso 38 posti letto di terapia intensiva e 40 di semi-intensiva: i cantieri verranno avviati tutti insieme? Ipotesi da scartare, si andrebbe incontro a troppi ostacoli. Ma intanto l’Azienda Ospedali Riuniti, dopo il via libera del commissario straordinario, hanno deciso predisporre lavori in autonomia per 21 dei 38 posti di terapia intensiva previsti nel Decreto Rilancio perché non c’è più tempo da perdere e vanno bruciate le tappe. Basti pensare che ieri sono arrivati a quota 95 i pazienti Covid ricoverati a Torrette, di cui 19 in terapia intensiva, 30 in sub-intensiva, 28 a Malattie infettive, 8 al Pronto soccorso e 10 nel reparto speciale Cov-4 al sesto piano dell’ospedale.

Il 27 ottobre è stata firmata la delibera con cui si tenta di accorciare il cronoprogramma, affidando alla Siram spa (azienda milanese che ha in affidamento i servizi di manutenzione all’ospedale) l’esecuzione dei lavori dei 21 posti letto, di cui 19 al secondo piano R andranno consegnati entro 190 giorni rispetto ai 236 inizialmente stimati, gli altri 2 alla Tipo (la Terapia intensiva post-operatoria) entro 145 giorni (anziché 185), oltre al triage pediatrico e adulti del Salesi che andrà realizzato in 145 giorni (anziché 160). Per questa quota di lavori (si tratta di 3 degli 11 interventi previsti), l’importo è di 1.423.000 euro (Iva esclusa) a cui andrà applicato un ribasso del 38,88%.

Poi ci sono tutti gli altri lavori per i quali, appunto, si attende la stipula degli accordi quadro. Ma questo chiaramente non dipende da Torrette. Nel complesso, il piano di ristrutturazione ministerale per realizzare spazi aggiuntivi alla terapia intensiva e sub-intensiva coinvolge, fra Torrette e Salesi, un’area da 2.340 mq. Importo totale dei lavori: 5.591.804 euro, Iva esclusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA