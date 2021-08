Scende l'incidenza dei contagi Covid in provincia, due bimbi positivi al Salesi

ANCONA - Con i 26 nuovi positivi accertati ieri la provincia di Ancona viaggia nell’ultima settimana a una media giornaliera di 34,4 casi e l’incidenza per 100mila abitanti scende a 51,8. Una curva di gran lunga inferiore alla media regionale che ieri - con 222 nuovi casi giornata - è salita sopra quota 80 casi settimanali per 100mila.

Marche, lenta risalita di contagi e incidenza ma l’estate è in salvo. Per l’Iss il rischio rimane basso, altre dieci regioni in area moderata

Ancona capoluogo ieri aveva un carico di “positivi attuali” ancora a tre cifre (esattamente 103) e un totale di 182 residenti in quarantena o isolamento precauzionale. La situazione dei ricoveri per Covid negli ospedali della provincia di Ancona ieri ha registrato un lieve rialzo, con due pazienti in più. Quelli ricoverati a Torrette sono ora 24, con il quarto ingresso in terapia intensiva, e i 20 confermati a Malattie Infettive. C’è poi un secondo bambino positivo ricoverato alla Pediatria del Salesi, che ha registrato due pazienti affetti da Coronavirus nelle ultime 48 ore, anche se le loro condizioni non sembrano per fortuna preoccupanti In provincia, il Servizio Sanità della Regione segnalava ieri a mezzogiorno la presenza di 3 pazienti Covid assistitti nel Pronto soccorso del Carlo Urbani e di Jesi e 2 in quello di Fabriano. Attualmente sono 1.136 le persone in isolamento nella provincia anconetana, tra cui 19 operatori sanitari: di queste, 533 manifestano sintomi.

