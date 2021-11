Assembramenti senza mascherine: chiusi tre locali. In uno l'addetto al Green pass travolto dalla folla per un battesimo

ANCONA - Assembramenti e poche, pochissime mascherine, anche per il personale: tre locali chiusi ad Ancona dopo i controlli della Polizia sulla normativa anti Covid. Due locali (in piazza del Plebiscito e via Mazzini) è stata riscontrata la presenza di personale senza dispositivi di protezione. Nel terzo, un ristorante etnico di via Fiorini, i poliziotti hanno trovato un vero e proprio assembramento per un battesimo, con l'addetto al controllo del Green pass letteralmente travolto dalla folla. Tra l'altro la titolare era stata già sanzionata per motivi analoghi.

La Polizia di Stato di Ancona (Squadra Amministrativa e di Sicurezza e UPGSP) ha effettuato il controllo di tre esercizi pubblici, che sono risultati non in regola, essendone stata accertata la mancata osservanza della normativa anti-covid, in quanto i gestori e i dipendenti non indossavano la mascherina e non rispettavano alcune prescrizioni (cartellonistica riguardante il distanziamento, numero massimo di persone che potevano accedere, etc).

Un primo locale nelle immediate adiacenze di piazza del Plebiscito, è stato controllato sabato sera; il titolare non indossava la mascherina mentre serviva gli avventori. Anche in un’altro locale, un bar “drink food” che si trova in via Mazzini, il titolare non utilizzava dispositivi di protezione per operare e servire al bancone.

Il terzo è invece un ristorante etnico nella zona di via Fiorini. In quest’ultimo caso, nella giornata di ieri, all’ora di pranzo, una Volante del è stata allertata da un addetto al controllo del Green pass del citato locale, che era stato spintonato ed era rimasto quasi travolto da una vera e propria folla di persone, che volevano entrare nel locale per festeggiare un battesimo. Quando la pattuglia è intervenuta ha trovato effettivamente la presenza di un centinaio di persone fuori dal locale che provavano ad accedervi. Anche all’interno vi erano i tavoli tutti pieni e numerose persone che non avendo trovato posto a sedere mangiavano all’impiedi. Non era stata rispettata alcuna regola di contenimento della capienza. La titolare (C.M, di anni 20) era stato già sanzionata in passato per il mancato rispetto della normativa anti-covid.

Tutti e tre i citati locali dovranno pertanto osservare cinque giorni di chiusura, a partire da oggi, come sanzione accessoria al pagamento della somma di 400 euro a titolo di sanzione amministrativa prevista dalla normativa di contenimento della pandemia.

