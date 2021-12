Green pass e mascherine, scattano le sanzioni della polizia a chi non rispetta le regole anti-Covid

ANCONA - Sette sanzioni per inosservanza delle normative anti-Covid. Sono parte del bilancio dei controlli straordinari, disposti dal questore Cesare Capocasa, che per tre giorni hanno interessato Ancona sia in centro sia al Piano. Oltre agli agenti delle varie articolazioni della questura di Ancona sono stati impegnati i poliziotti del Reparto prevenzione crimine Umbria e Marche di stanza a Perugia.

Le zone posta sotto stretta sorveglianza sono state l'area tra piazza Cavour, spina dei Corsi e galleria Dorica. Al Piano, passati al setaccio piazza d'Armi, corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno fino alla stazione ferroviaria. Tra le 122 persone identificate, 40 erano pregiudicati. Molti gli stranieri, alcuni non in regola con il permesso di soggiorno che saranno espulsi.

Negli esercizi commerciali, sono stati attuali sia controlli amministrativi sia verifiche sugli avventori. Il primo bilancio parla di 7 sanzioni: 5 per mancanza del green pass e 2 per il mancato utilizzo delle mascherine.

