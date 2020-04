Controlli Covid-19 dei Carabinieri: una donna trovata con un martello e una sanzionata per ubriachezza

SENIGALLIA – Nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno denunciato una donna per porto di oggetti atti ad offendere e ne hanno sanzionata un’altra per ubriachezza. La prima vicenda riguarda una 36enne di origine polacca, residente in questo Comune, che è stata controllata sul lungomare Alighieri mentre viaggiava a bordo della propria macchina. Sebbene stesse eseguendo uno spostamento autorizzato, in quanto stava andando a fare la spesa, durante il controllo è emerso qualcosa di anomalo. Infatti, a bordo del veicolo, era custodito un martello da carpentiere, nascosto nel portaoggetti della portiera anteriore destra. La donna, che non ha fornito nessuna giustificazione relativa al possesso di quell’oggetto, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Ancona per porto di oggetti atti ad offendere.

Nel corso del pomeriggio i Carabinieri sono intervenuti anche nei pressi del bar “Colosseo”, dove era stata segnalata la presenza di una persona ubriaca che infastidiva i passanti. Una volta giunti sul posto i militari hanno identificato la persona in questione, che è risultata essere una donna, di origine rumena, classe ’86, residente ad Ancona. La stessa, che era in compagnia di un uomo di Senigallia, è apparsa in evidente stato di ubriachezza, e si è mostrata aggressiva e poco collaborativa con i militari. Dopo averla portata alla calma, è stata condotta in caserma, insieme all’uomo che la accompagnava. I due non hanno fornito alcuna motivazione utile a giustificare la presenza all’esterno delle rispettive abitazioni, motivo per cui entrambi sono stati contravvenzionati per la violazione del D.L. 25.03.2020 nr. 19, con sanzione di 280 euro. Per la donna la sanzione è stata doppia, perché le è stata contestata anche l’ubriachezza molesta, per un ammontare di 103 euro.



