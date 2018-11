Corso Stamira senza Natale L'ira dei commercianti «Siamo stati lasciati soli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sarà un Natale al buio in corso Stamira. Quest’anno il Comune ha deciso di installare le luminarie anche in corso Matteotti e in alcune vie tra i corsi principali, ma i commercianti lamentano che solo in corso Stamira non sono state posizionate. «Anche quest’anno corso Garibaldi e corso Mazzini sono stati addobbati meravigliosamente – dichiara Vincenzo Fragliola, titolare della tabaccheria Stamira - mentre corso Stamira sembra la periferia di un paesino di provincia. Chi passa qui trova una strada buia, cupa, illuminata solo dalle attività commerciali rimaste. Non capisco perché anche quest’anno il Comune abbia installato le luminarie persino nelle vie laterali, e in corso Stamira niente. Siamo delusi, ci aspettavamo almeno quest’anno qualche addobbo per creare l’atmosfera del Natale anche nella via dove lavoriamo».