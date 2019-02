Corso Amendola, torna lo scassinatore seriale Furto anche alle De Amicis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Lo scassinatore seriale è tornato in azione. Dopo il doppio blitz al Benincasa e quello alla media Pascoli, un’altra scuola è finita nel mirino: la De Amicis di corso Amendola. Ma stavolta il misterioso malvivente non si è limitato a saccheggiare l’istituto scolastico, dove ha rubato delle monete dai distributori automatici. Nella stessa sera, sempre in corso Amendola, si è intrufolato in un ristorante, da cui è riuscito a portar via solo una bottiglia di buon vino, e ha tentato di entrare in un bar che a inizio mese aveva già subito un furto in pieno giorno.