La Whirlpool ancora non riapre: al vaglio le misure di sicurezza

FABRIANO - Anche oggi il mega-stabilimentodi Melano, l’unico impianto di produzione di piani cottura a gas, elettrici e a iniezione della multinazionale statunitense per l’area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa), resterà chiuso. La decisione è stata presa dal management aziendale nella tarda mattinata di ieri, nel corso della riunione del comitato interno istituito per far fronte all’emergenza dovuta al Covid-19 e pianificare tutte le misure di sicurezza per i dipendenti. Riunione che si è svolta da remoto e riprenderà proprio oggi per proseguire l’azione finalizzata a mettere in pratica tutte le misure necessarie.LEGGI ANCHE:«Premesso che si è in attesa delle risposte della Prefettura, in seguito alla richiesta di riavvio degli impianti – fanno sapere dalla Rsu del sito produttivo di Melano – si sta portando avanti il discorso relativo all’implementazione delle misure di sicurezza, anche alla luce dell’accordo siglato lo scorso fine settimana a livello nazionale. Fra i vari aspetti contemplati dall’intesa, ci sono quelli riguardanti la formazione del personale interno e l’informazione da dare a quello esterno».Delle altre principali misure, su cui Fim, Fiom e Uilm e Whirlpool hanno trovato l’accordo, vanno rimarcate l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i dipendenti, il lavoro agile (smart-working) a chi può lavorare da remoto, la dotazione di mascherine, la misurazione della temperatura prima di accedere allo stabilimento, le tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l’adozione di procedure finalizzate a evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi. In sostanza, si sta procedendo giorno per giorno attraverso confronti e scambi di informazioni, e comunque con estrema prudenza, con l’obiettivo di giungere alla migliore attuazione possibile del protocollo fortemente voluto da entrambe le parti.