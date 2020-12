Vaccine Day il 27 per 200 operatori, in arrivo oggi all’Inrca il super-frigo per stoccare le fiale

ANCONA - L’atteso via libera dell’Unione Europea è arrivato ieri: l’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino anti-Covid elaborato da Pfizer/Biontech.

Tempi più rapidi del previsto, dunque, da parte dell’Agenzia europea per i medicinali che, di fatto, apre la strada al Vaccine Day, confermato in tutta Italia per il 27 dicembre.

Mancano solo cinque giorni a una data spartiacque che rappresenta una tappa fondamentale nella lotta al virus ed è scattata la corsa contro il tempo per organizzare la somministrazione simbolica delle prime dosi ai duecento volontari selezionati tra gli operatori sanitari delle varie strutture.

L’organizzazione

Alle Marche sono destinate 40 fiale su 1.950, l’equivalente di 200 dosi, che partiranno dal Belgio alla vigilia di Natale, arriveranno allo Spallanzani di Roma e poi nella notte tra il 26 e il 27 verranno distribuite in tutta Italia, giusto in tempo per il V-Day: la profilassi si svolgerà domenica tra le 7 e le 22, secondo quanto annunciato dal commissario straordinario Arcuri. Il 18% delle dosi verrà consegnata all’ospedale regionale di Torrette: per la precisione 35, ma i destinatari non sono stati ancora selezionati. Altre 13 dosi sono riservate all’Inrca, 60 ai dipendenti delle residenze sanitarie assistite, 75 alla Asur e ai medici di Medicina generale, infermieri e pediatri, infine 17 all’ospedale Marche Nord. Proprio l’Inrca di Ancona è uno dei 7 centri di stoccaggio dei vaccini individuati nelle Marche: gli altri si trovano presso le farmacie ospedaliere di Jesi, Fossombrone, Civitanova, Camerino, Fermo e Ascoli.

Il freezer

Uno dei problemi riguarda la conservazione: per essere pienamente efficaci, infatti, le fiale vanno tenute a temperature polari, tra i -70 e i -80 gradi. Per questo la Regione ha provveduto all’acquisto di una quindicina di maxi frigo della capienza di 500 litri. Uno di questi, in arrivo dalla provincia di Rieti, verrà consegnato proprio oggi al caveau della Farmacia clinica dell’Inrca di via della Montagnola, diretta dall dottor Massimo Di Muzio. «Abbiamo attivato un link per raccogliere le adesioni del personale dipendente, su base libera e volontaria - spiega il d.g. dell’Inrca, Gianni Genga -. Stiamo allestendo la sede, siamo quasi pronti. La interpretiamo come una fase preparatoria in vista della campagna di vaccinazione programmata per gennaio». Durante la consegna delle fiale, che avverrà in cryo-box all’interno di una borsa dotata di un codice del lotto (per individuarne la tracciabilità) e di un data logger analogico (per la verifica della stabilità della temperatura), le dosi, opportunamente ricostituite con una soluzione fisiologica, vanno conservate a 2-8 gradi per poi essere utilizzate completamente nei successivi 4 giorni.

Le cryo-box

Le borse con le cryo-box verranno prelevate dall’Esercito allo Spallanzani e poi trasportate ai vari punti di somministrazione entro le 7 del mattino di domenica. È previsto anche l’invio di siringhe, aghi e diluenti. Entro oggi andrà effettuata la raccolta delle adesioni e delle prenotazioni (prima data e richiamo da svolgersi il 21° giorno successivo) da parte delle aziende sanitarie. Inoltre, dovrà essere definita l’organizzazione dei punti di somministrazione: a tal proposito, è in programma questa mattina a Torrette una riunione interna del gruppo vaccinale per individuare i locali in cui si svolgerà la vaccinazione simbolica. I dati andranno inviati entro domani al commissario Arcuri. E da domani comincerà anche la formazione del personale coinvolto, a cura dell’Istituto superiore della sanità.

