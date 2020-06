Arriva il cameriere speciale: tu ordini e il robot ti serve a tavola

SENIGALLIA - Ha aperto ieri il ristorante giapponese Fu Sushi a Senigallia in via Abbagnano e tra il personale c’è anche un robot. Un cameriere elettronico che avrà principalmente la funzione di carrello, capace di trasportare più piatti di quanti potrebbe portare un cameriere. Fa la spola tra la cucina e la sala, avvicinandosi al tavolo ed informando il cliente che può prendere il piatto. E’ il primo in dotazione per le Marche e l’Emilia Romagna.

Di questi tempi, con tutte le restrizioni dettate dal Covid, i titolari di questo ristorante hanno pensato a come mantenere le distanze limitando i contatti. Tra le novità introdotte c’è il robot che gira per il locale per fare le consegne.



«Abbiamo installato dei tablet sui tavolini – spiega lo staff –, così i clienti possono ordinare direttamente in cucina ciò che vogliono, senza bisogno di camerieri. Un metodo che garantirà maggiore sicurezza e velocità. Potranno ovviamente segnalare anche allergie o intolleranze, scrivendolo sul tablet». Le prenotazioni si potranno quindi fare in totale autonomia. In cucina, invece del foglietto di carta con le prenotazioni, arriverà un messaggio con il numero del tavolo e ciò che i commensali desiderano mangiare. I piatti li porteranno i camerieri e non solo. Ci sarà infatti un aiutante. «La cosa più curiosa ed interessante riguarda il carrello robot che consegnerà direttamente al tavolo quello che i clienti ordineranno – proseguono dal locale – ce l’abbiamo noi in esclusiva per le Marche e l’Emilia Romagna».

Il personle

Ci saranno comunque anche i camerieri perché, ovviamente, non può un robot da solo servire tutti i tavoli contemporaneamente. Darà però una mano al personale e sarà utile nei momenti di punta con tutti i tavolini occupati. Sa anche parlare. «Riferisce delle frasi preimpostate – aggiunge lo staff – non è dotato di una vera intelligenza artificiale che gli permette di rispondere alle domande ma ripete alcune frasi del tipo “puoi prendere il piatto” quando si avvicina al tavolo per consegnare l’ordinazione». E’ stato invece momentaneamente sospeso il servizio con il rullo dove venivano trasportati piatti singoli con del cibo da prendere direttamente dal tavolo. Non è vietato dalla normativa anticovid, fa sapere lo staff, ma in via precauzionale in questa prima fase della riapertura hanno deciso di non attivarlo per evitare che i piatti circolino sul nastro trasportatore ma arrivino direttamente a tavola dalla cucina.

I prototipi

E’ interessante come due prototipi vengano sperimentati proprio a Senigallia. Per la seconda estate consecutiva infatti all’Hotel Universal sul lungomare Mameli c’è il robot Juni. Accoglie i clienti all’ingresso ed è in grado di soddisfare le loro richieste facendo il check-in e fornendo informazioni. In tempi di distanziamento sociale risulterà davvero molto utile.

