Il coronavirus corre ancora a scuola: 67 studenti positivi e 274 in isolamento

SENIGALLIA - Sono 67 gli studenti positivi al Covid nel Distretto sanitario che comprende Senigallia e i Comuni dell’hinterland, mentre 274 si trovano in isolamento essendo entrati in contatto con chi ha contratto il virus. Alcuni riguardano le scuole di Senigallia, dove ieri mattina il sindaco Olivetti ha completato il sopralluogo iniziato nelle scorse settimane.

Diversi casi si sono invece verificati nell’entroterra. Tutti gli studenti, tra positivi ed isolati, stanno seguendo le lezioni tramite la didattica a distanza

Rispetto al totale dei positivi, che sono 634, gli studenti rappresentano il 10,5% mentre la percentuale aumenta se si considera l’isolamento domiciliare infatti su un totale di 1118 il 24,3% sono studenti. Riguardo le scuole continuano i casi di assembramenti tra alunni all’esterno dei plessi.

Studenti, in età adolescenziale, sono gli stessi che vengono segnalati in gruppo nei pomeriggi in centro storico soprattutto nei weekend. Un problema che aveva portato il sindaco di Senigallia, che lo aveva riscontrato personalmente, ad appellarsi ai genitori perché collaborassero, chiedendo ai figli di rispettare le norme anticovid per il benessere dell’intera collettività. Casi però continuano a registrarsi. Domani invece per i bambini degli asili e delle materne ci sarà il richiamo della vaccinazione di massa, che si era già tenuta a novembre nel Palazzetto dello sport di via Capanna. Nella prima fase di vaccinazione 1.100 bambini, tra i sei mesi ed i sei anni, erano stati sottoposti al vaccino con un sistema che aveva funzionato molto bene e che quindi si ripeterà anche se in questo caso sarà sufficiente un solo giorno, essendo minore il numero dei bambini da sottoporre al secondo vaccino. Domenica potranno fare il secondo. Oltre al Palazzetto dello Sport messo a disposizione del Comune di Senigallia, tre gazebo verranno allestiti all’esterno sul piazzale per consentire alle famiglie in attesa di rimanere al coperto e ripararsi dal freddo. I gazebo li fornirà il Comune di Corinaldo. La vaccinazione riguarda tutti i bambini residenti nei Comuni del Distretto.

