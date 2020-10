Si alza il livello di allarme Covid: case di riposo blindate, stop alle visite dei familiari

SENIGALLIA - Visite sospese da lunedì prossimo nelle due case di riposo cittadine. Sia la Fondazione Città di Senigallia che la Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti hanno infatti deciso, in via precauzionale, di sospendere gli ingressi nelle strutture per anziani. I familiari quindi dalla prossima settimana non potranno più andare a trovare i propri cari.

Nessun estraneo potrà entrare. Una decisione che fa seguito a quelle adottate nei giorni scorsi dalla casa protetta Santa Maria Goretti di Corinaldo, dalla residenza Marotti di Montemarciano e dalla fondazione Lavatori Mariani di Trecastelli. Un modo per evitare che qualcuno porti all'interno il virus, contagiando gli anziani.

«Non ci sono positivi tra gli ospiti della struttura che vengono monitorati costantemente - rassicura Mario Vichi, presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - si tratta solo di una misura precauzionale, dettata dall'aumento dei casi a livello nazionale, che fa seguito alle limitazioni delle visite che già avevamo adottato, riducendole a una volta alla settimana». È quindi un modo per tutelare gli ospiti. Stessa decisione adottata quindi dalla Fondazione Città di Senigallia dove, finché le temperature l'hanno consentito, le visite avvenivano all'esterno poi in un'ampia sala ma, con l'impennata di contagi in tutta Italia, hanno preferito sospenderle del tutto. Da lunedì scorso visite annullate anche alla residenza protetta Marotti di Montemarciano quindi. «La decisione, seppur sofferta, è stata presa dall'Amministrazione visto l'andamento epidemiologico - spiegano dal Comune - e in considerazione del fatto che gli anziani ospiti sono soggetti fragili più degli altri esposti al virus. In base all'andamento dei contagi l'Amministrazione valuterà la successiva riapertura». Riattivate le videochiamate nella casa di riposo di Corinaldo. «Siamo consapevoli delle difficoltà che queste scelte provocano negli anziani e nei loro familiari - spiegano i responsabili della struttura - ma in questo momento è essenziale adottare tutte le misure precauzionali necessarie per contenere la diffusione dei contagi. Tuttavia, per limitare il disagio, è stato riattivato il sistema di videochiamate tra anziani e loro cari». In linea con le altre realtà del territorio anche a Trecastelli è stata adottata la stessa decisione in via precauzionale.

