Aumentano i positivi al Covid, il sindaco chiude la scuola per due settimane

SASOFERRATO - Crescono i casi positivi al coronavirus a Sassoferrato, il sindaco Maurizio Greci ha deciso la chiusura l’Istituto Comprensivo Statale di Sassoferrato e Genga. Nell'ultima settimana, sono stati registrati a

Sassoferrato 33 tamponi positivi in più. I casi dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono 208: 64 attualmente positivi, 138 guariti e 6 decessi. A questi si aggiungono 208 persone sottoposte a quarantena fiduciaria.

APPROFONDIMENTI I NUMERI DI OGGI Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 8 febbraio: 307... CHIUSE DA TRE MESI Palestre e piscine, le regole per le riaperture: «Distanza...

"SCUOLE CHIUSE DAL 9 al 22 FEBBRAIO [⚠️]

In considerazione del PROGRESSIVO AUMENTO DEI CASI DI POSITIVITÀ SUL TERRITORIO, - si legge nel post sui canali socail - il competente Ufficio Igiene e Prevenzione ha dato indicazioni di SOSPENDERE, a scopo precauzionale, le lezioni in presenza su tutto l’Istituto Comprensivo Statale di Sassoferrato e Genga.

[✍️] Tale indicazione viene recepita da questa Amministrazione con ordinanza sindacale, firmata in data odierna.

Il suddetto provvedimento - adottato di concerto con l’Autorità scolastica e l’Asur - comporterà certamente numerose problematiche di gestione – familiare e lavorativa – a carico di molte famiglie e, tuttavia, è risultato inevitabile, per tentare di arginare il sensibile aumento dei contagi verificatosi nelle ultime settimane.

[❗] Tale decisione, e le sue conseguenze, devono, tuttavia costituire un SEVERO MONITO PER TUTTA LA CITTADINANZA, perché ciascuno agisca in piena coscienza civica, perché il rispetto delle norme prescinda dall’applicazione o meno di una sanzione irrogabile in caso di inosservanza, perché ognuno comprenda che l’adozione di comportamenti scorretti fa derivare conseguenze dirette e concrete nei confronti sia del singolo, che della collettività.

[👉] SOLO LA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO SOPRA PERMETTERÀ ALLA NOSTRA COMUNITÀ DI SUPERARE LE SETTIMANE CHE CI ASPETTANO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA