Positivo un dipendente Whirlpool: tamponi per 15 colleghi. Bimbo infettato, ma non era andato a scuola

FABRIANO - Sette guariti nelle ultime 24 ore, quattro positivi, tra cui un alunno di scuola primaria di un istituto comprensivo della città e un dipendente dello stabilimento Whirlpool a Melano. In tutto sono 130 le persone in isolamento nei Comuni dell’Ambito 10. Un alunno di 10 anni ha contratto il covid-19.

Un contagio avvenuto nell’ambito familiare, ora in quarantena. L’Asur ha provveduto ad effettuare tutti i controlli del caso e non c’è stato bisogno di mettere in isolamento la classe perché erano già diversi giorni che l’alunno stava a casa.



Situazione, quindi, sotto controllo. Dall’Amministrazione comunale fanno sapere che «la sanificazione avviene regolarmente, come di consueto» e che «non ci sono motivi di preoccupazione».

L’industria

La direzione dello stabilimento Whirlpool di Melano ha invece informato le organizzazioni sindacali che un dipendente dello stabilimento ha segnalato di essere risultato positivo. «L’azienda - riferisce una nota congiunta con i sindacati - ha immediatamente attivato il protocollo interno ricostruendo ed identificando tutti i contatti interni del dipendente interessato ed ha quindi organizzato per la giornata di domani(oggi per chi legge, ndr), un tampone antigenico per 15 dipendenti. Nel frattempo tutti i dipendenti interessati operano in ambiente di lavoro con mascherina FFP2».

I controlli

Le buone notizie, intanto, riguardano soprattutto Sassoferrato dopo l’improvvisa impennata di contagi fra fine agosto e la metà di settembre, dovuti essenzialmente a persone che sono rientrate dall’estero. Ci sono, infatti, altri tre guariti. Infine è una settimana precisa che Francesco Merloni è a casa, a Collegiglioni di Fabriano, dopo un mese di ricovero a Torrette causa covid-19. L’ingegnere è sempre in isolamento in attesa del doppio tampone negativo che accerterà la sua guarigione. Sta trascorrendo i giorni di convalescenza in riposo con il monitoraggio dei sanitari che tengono sotto controllo le sue condizioni di salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA