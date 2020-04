Droga al parco: tre ragazzi segnalati alla Prefettura e multati per le norme Coronavirus

OSIMO – Controlli rafforzati in tutta la Valmusone per le festività pasquali, in particolare lungo le arterie principali come la statale Adriatica e nelle località della riviera o zone di assembramento come parchi e ciclabili. Tre giovani sanzionati per droga e per le norme sul coronavirus.

LEGGI ANCHE:

Prosegue la serrata: altre tre settimane a casa, stop allo shopping nei giorni festivi

Coronavirus, sempre più dimessi, sono 205 in un giorno. Cala la pressione sui reparti di terapia intensiva

Su segnalazione di un residente, due pattuglie della polizia locale sono riuscite a cogliere in flagrante due osimani di 26 e 29 anni che stavano assumendo stupefacenti nel parco della Sacra Famiglia. Sul posto anche un equipaggio della Stazione dei carabinieri di Osimo che ha provveduto a segnalare i due alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, mentre la polizia locale ha elevato i verbali per la violazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione e del divieto di assembramento. Identico copione quando un giovane osimano di 22 anni è stato notato passeggiare nello stesso parco, il giovane ha goffamente tentato di sbarazzarsi di uno zaino al cui interno era contenuto dell’hashish. Anche per lui segnalazione alla prefettura e verbale per le norme Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA