Un calciatore torna positivo dalla Sardegna: tutta la squadra in quarantena

OSIMO - Un caso di positività al Covid è emerso nella prima squadra dell’ Osimana che ha iniziato la preparazione lunedì scorso in vista del campionato di Promozione che inizierà a fine settembre.

Si tratterebbe di un calciatore del posto che è tornato la settimana scorsa da una vacanza in Sardegna con gli amici. La sua famiglia e tutti i compagni di squadra e lo staff tecnico andranno in quarantena in attesa del tampone. La società ha comunicato la sospensione degli allenamenti. Stessa cosa gli amici rientrati con lui dalla vacanza.

