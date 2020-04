Scivola in un dirupo mentre cerca asparagi: salvato e poi multato per le norme Coronavirus

SERRA SAN QUIRICO - Esce a cercare asparagi ma scivola e finisce in un dirupo: anziano salvato ma poi multato per l'inosservanza alle norme sul contenimento del Coronavirus.

E' successo ieri a Fochiusa di Serra San Quirico, dove un uomo di 88 anni in cerca di asparagi è scivolato in un dirupo profondo alcuni metri. Non riuscendo a risalire si è messo ad urlare per dare l'allarme. Una passante ha dato l'allarme e sul posto sono accorsi i carabinieri di Serra San Quirico, gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco di Fabriano. L'uomo è stato imbragato e salvato, ma anche multato per 400 euro.

